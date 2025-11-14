Bosnia-Herz. se enfrenta ante la visita Rumania por la fecha 9 del grupo H

Suscríbete a nuestros canales

Bosnia-Herz. se enfrenta mañana ante Rumania para disputar el partido por la fecha 9 del grupo H, en el estadio Bilino Polje, desde las 15:45 horas.

Así llegan Bosnia-Herz. y Rumania

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Bosnia-Herz. en partidos de las Eliminatorias

En la fecha anterior, Bosnia-Herz. se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Chipre. Con 3 triunfos y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 12 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Rumania en partidos de las Eliminatorias

En la jornada anterior, Rumania derrotó 1-0 a Austria. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 11 goles y le marcaron 5 en su arco.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de marzo, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Bosnia-Herz. lo ganó por 0 a 1.

Ubicado detrás del líder del Grupo H, Bosnia-Herz. luchará por llegar a la cima, mientras que Rumania está en tercer lugar al sumar 10 puntos y deberá ganar para subir de puesto.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Michael Oliver.

Fecha y rival de Bosnia-Herz. en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo H - Fecha 10: vs Austria: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Rumania en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo H - Fecha 10: vs San Marino: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Bosnia-Herz. y Rumania, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

