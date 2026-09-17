Auxerre vs Stade Brestois: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Ligue 1

Auxerre enfrentará a Stade Brestois, en el marco de la fecha 5 de la Ligue 1, el próximo domingo 20 de septiembre a partir de las 09:00 horas, en el estadio L'Abbé-Deschamps.
Así llegan Auxerre y Stade Brestois
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1
Auxerre viene de vencer a Nice con un marcador de 1-0.
Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1
Stade Brestois viene de perder contra PSG por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 2 y ganó 1. Marcó 6 goles y recibieron 6.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el marcador favoreció a Auxerre con un marcador de 3-0.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 3 puntos (1 PG - 3 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (1 PG - 2 PE - 1 PP).
Guillaume Paradis será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lille
|10
|4
|3
|1
|0
|5
|2
|Mónaco
|10
|4
|3
|1
|0
|4
|3
|Stade Rennes
|10
|4
|3
|1
|0
|3
|9
|Stade Brestois
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|15
|Auxerre
|3
|4
|1
|0
|3
|-6
Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 6: vs Stade Rennes: 11 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Le Havre AC: 18 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Le Mans: 25 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs RC Strasbourg: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Paris FC: 7 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 6: vs Angers: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Lille: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Nice: 23 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Lorient: 31 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Olympique Lyon: 8 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
Horario Auxerre y Stade Brestois, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas