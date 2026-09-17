Auxerre vs Stade Brestois: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Ligue 1

Auxerre enfrentará a Stade Brestois, en el marco de la fecha 5 de la Ligue 1, el próximo domingo 20 de septiembre a partir de las 09:00 horas, en el estadio L'Abbé-Deschamps.

Así llegan Auxerre y Stade Brestois

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre viene de vencer a Nice con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois viene de perder contra PSG por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 2 y ganó 1. Marcó 6 goles y recibieron 6.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el marcador favoreció a Auxerre con un marcador de 3-0.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 3 puntos (1 PG - 3 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (1 PG - 2 PE - 1 PP).

Guillaume Paradis será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lille 10 4 3 1 0 5 2 Mónaco 10 4 3 1 0 4 3 Stade Rennes 10 4 3 1 0 3 9 Stade Brestois 5 4 1 2 1 0 15 Auxerre 3 4 1 0 3 -6

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Stade Rennes: 11 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Le Havre AC: 18 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Le Mans: 25 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs RC Strasbourg: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Paris FC: 7 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Angers: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lille: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Nice: 23 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lorient: 31 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Olympique Lyon: 8 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Horario Auxerre y Stade Brestois, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

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