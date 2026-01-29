Francia - Ligue 1 2025-2026

Auxerre luchará por vencer su racha negativa frente a Toulouse

Toulouse y Auxerre se enfrentan en el Stadium de Toulouse, con el arbitraje de Romain Lissorgue. El duelo se jugará el domingo 1 de febrero desde las 12:15 horas.

Por

MeridianoBet
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 10:37 am
El juego entre Toulouse y Auxerre se disputará el próximo domingo 1 de febrero por la fecha 20 de la Ligue 1, a partir de las 12:15 horas en el Stadium de Toulouse.

Así llegan Toulouse y Auxerre

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse ganó por 2-0 el juego pasado ante Stade Brestois. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre cayó 0 a 1 ante PSG. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 6 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

 

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Auxerre lo ganó por 1 a 0.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 29 puntos (8 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 13 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Romain Lissorgue.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
PSG 45 19 14 3 2 26
2
Lens 43 19 14 1 4 17
3
Olympique de Marsella 38 19 12 2 5 24
8
Toulouse 29 19 8 5 6 8
17
Auxerre 12 19 3 3 13 -15
DataFactory

 

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 21: vs Angers: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 21: vs Paris FC: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Horario Toulouse y Auxerre, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
  • Colombia y Perú: 11:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
  • Venezuela: 12:15 horas

