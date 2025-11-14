UEFA - Eliminatorias Mundial 2026

Austria se enfrentará a Chipre por la fecha 9 del grupo H

Chipre y Austria se miden en el Alphamega Stadium mañana a las 13:00 horas y Urs Schnyder es el elegido para dirigir el partido.

Por

MeridianoBet
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 10:42 am
Austria se enfrentará a Chipre por la fecha 9 del grupo H
Suscríbete a nuestros canales

Chipre y Austria se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 9 del grupo H de las Eliminatorias, a partir de las 13:00 horas en el Alphamega Stadium.

Así llegan Chipre y Austria

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Chipre en partidos de las Eliminatorias

Chipre viene de ganar en su encuentro anterior a San Marino con un marcador de 4-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Austria en partidos de las Eliminatorias

Austria llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Rumania. Acumula 4 encuentros consecutivos sin perder y perdió su racha victoriosa en su último juego, con 17 goles marcados y 2 recibidos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 6 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Austria sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

La posición de liderazgo del Grupo H está ocupada por Austria que ha logrado 15 unidades y lleva convertidos 19 goles. Por su parte, Chipre se encuentra en cuarta posición en la tabla y cuenta con 8 puntos y 11 goles.

El encuentro será supervisado por Urs Schnyder, el juez encargado.

Horario Chipre y Austria, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Las más leídas

    Las más leídas

    Las más leídas

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      MLB Hipismo La Rinconada Carreras LVBP
      Viernes 14 de Noviembre de 2025
      EN VIVO
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)
      EN VIVO