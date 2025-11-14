Austria se enfrentará a Chipre por la fecha 9 del grupo H

Suscríbete a nuestros canales

Chipre y Austria se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 9 del grupo H de las Eliminatorias, a partir de las 13:00 horas en el Alphamega Stadium.

Así llegan Chipre y Austria

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Chipre en partidos de las Eliminatorias

Chipre viene de ganar en su encuentro anterior a San Marino con un marcador de 4-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Austria en partidos de las Eliminatorias

Austria llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Rumania. Acumula 4 encuentros consecutivos sin perder y perdió su racha victoriosa en su último juego, con 17 goles marcados y 2 recibidos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 6 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Austria sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

La posición de liderazgo del Grupo H está ocupada por Austria que ha logrado 15 unidades y lleva convertidos 19 goles. Por su parte, Chipre se encuentra en cuarta posición en la tabla y cuenta con 8 puntos y 11 goles.

El encuentro será supervisado por Urs Schnyder, el juez encargado.

Horario Chipre y Austria, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

