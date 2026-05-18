Una aficionada hospitalizada tras el impacto de un 'foul'

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El riesgo latente que acompaña a cada lanzamiento en el béisbol de las Grandes Ligas (MLB) se materializó de la forma más amarga este domingo en el T-Mobile Park. Un juego que transcurría bajo la habitual atmósfera familiar se tiñó de preocupación cuando una espectadora sufrió heridas de gravedad a causa de una línea de foul que se desvió directamente hacia los asientos, obligando a su traslado inmediato a un centro médico.

El incidente ocurrió en pleno desarrollo del juego entre los San Diego Padres y los locales, Seattle Mariners. Según testigos presenciales, un bateador conectó un lanzamiento de manera desprendida, generando una pelota de foul que viajó a una alta velocidad hacia una de las zonas de las tribunas laterales, desprovista de la protección total que ofrecen las mallas detrás del plato.

La aficionada no tuvo tiempo suficiente para reaccionar ante el bólido de cuero. El violento impacto provocó escenas de conmoción entre los espectadores circundantes, quienes solicitaron auxilio a gritos de manera inmediata.

El protocolo de seguridad del estadio se activó al instante. Personal paramédico y de primeros auxilios del T-Mobile Park acudió al sector para estabilizar a la víctima en el propio asiento. Ante la gravedad aparente del golpe y la necesidad de descartar contusiones severas o fracturas craneofaciales, se determinó su evacuación en camilla hacia una ambulancia que la transportó a un hospital cercano.

El eterno debate sobre las redes de seguridad

Este lamentable suceso reactiva una discusión que la MLB ha intentado mitigar en los últimos años: la extensión de las redes de protección. Aunque en 2020 las 30 franquicias de las Mayores acordaron expandir el mallado de los estadios sustancialmente más allá de los límites previos, las líneas de foul que salen a ángulos sumamente agudos y a velocidades superiores a las 100 mph siguen encontrando "puntos ciegos" donde los aficionados quedan expuestos al peligro.