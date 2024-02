Un cena romántica para San Valentín puede llegar a costarte esto

Todavía no has elegido lugar y no sabes cuánto vas a gastar en este San Valentín, un estudio publicado por economistas muestran cuánto sería el gasto promedio en varias ciudades del mundo, entre ellas Caracas, donde salir este día es un gusto que muy pocos se pueden dar pero todo dependerá del amor y en una parte del bolsillo.

Según Alejandro Grisanti, fundador de Ecoanalítica, una cita en la capital de Venezuela con tu persona especial podría llegar alcanzar unos 493 dólares, lo cual ubica a la ciudad como la séptima más costosa en el mundo y primera en América Latina.

Desde la semana pasada ya los establecimientos de comida y hoteles han publicado promociones para este 14 de febrero, cuando hay una gran demanda de todos los servicios. En Caracas la mayoría de los locales lanzaron menús especiales en las redes sociales para captar clientes.

Una cena para dos personas que incluye jarra de sangría o botella de vino, dos postres, dos platas principales y una entrada, el promedio de estas cartas está sobre los 60 dólares. Recuerda que todos los precios varían por la zona de la ciudad y calidad que desees.

Mientras que los sorteos también se han hecho populares entre los restaurantes de comida, donde ofrecen como premio una cena para dos con un plato principal establecido.

Por su parte, los hoteles que ofrecen todos los servicios para este día son las opciones más caras, los cuales proponen una cena en pareja con entradas, dos platos principales, más una copa de vino o champán, el combo se ubica desde los $40. Mientras que algunos de estos recintos ya ofrecen el hospedaje con desayuno como opción, dispara el monto hasta los 150 dólares.

Al final no dejes que te desalientes los número, ya que hay miles de formas de celebrar este día, como hasta hacerle una cena especial en tu casa o la de (esa persona) y hasta caminar comiéndose un helado son opciones válidas, mientras que el compartir sea el objetivo.