Sin lazo de la verdad, DC desmiente a la Mujer Maravilla

Una nueva nube de tormenta se posa sobre DC Studios por los rumores de una tercera cinta de Wonder Woman (Mujer Maravilla), debido a que la actriz Gal Gadot, quien venía interpretando a la heroína, afirmó que la película está en planes para desarrollase.

Gadot comentó que los jefes de DC, James Gunn y Peter Safran, le aseguraron que realizarían juntos con ella una tercera entrega de Wonder Woman, pero parece que el estudio tiene otros planes y la actriz israelí no está en ellos.

"Me encanta interpretar a Wonder Woman. La siento muy cercana a mí y muy querida en mi corazón. Por lo que escuché de James y de Peter, vamos a desarrollar juntos una Wonder Woman 3", dijo Gadot en la revista Flaunt que levantó la ola de rumores sobre el tema.

"Me invitaron a una reunión con James Gunn y Peter Safran. Y lo que me dijeron, y cito, es: ‘Estás en las mejores manos. Vamos a desarrollar Wonder Woman 3 contigo. Te amamos como Wonder Woman, no tienes nada de qué preocuparte’. Así que el tiempo dirá", afirmó Gadot.

Gadot sugirió por primera vez la continuación de la cinta en una entrevista con ComicBook.com, alegando que “Wonder Woman podría no estar completamente muerta”.

Sin embargo, una fuente del portal Variety ligadas a DC, señaló que estos no son los planes de la compañía, y que ni Gunn y Safran trabajan en proyectos ligados a la heroína en el nuevo “Universo de DC”, lo cual deja un poco en el aire los que podría ocurrir con la cinta de “Paradise Lost”, una serie precuela para la plataforma Max que ya se había anunciado.

Asimismo, la fuente precisó que no hubo una discusión definitiva sobre la continuación de la franquicia en el nuevo universo DC.