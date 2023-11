¿Qué sorpresa trae la Lotería Millonaria de Montana después de agotarse en 30 horas en el evento de 2022?

La Lotería de Montana ha añadido 100.000 boletos a la venta para la Lotería Millonaria de este año, que se pone a la venta a las 5:30 a.m. del miércoles. El año pasado, los 280.000 boletos disponibles se agotaron en 30 horas.

380.000 boletos disponibles, un aumento del 14% respecto al año pasado. "El año pasado el mensaje fue bastante claro: más gente quería jugar", dijo Dan Iverson, portavoz de la Lotería de Montana. "Oí en muchas ocasiones que la gente pensaba 'tendré tiempo de sobra para conseguirlo mañana' y se quedaron sin tiempo".

La Lotería Millonaria de Montana es ahora uno de los eventos de juego más esperados en el estado. Limitada a la compra de boletos dentro de Montana, la venta se ha convertido en el principal acontecimiento de la Lotería de Montana, la organización patrocinada por el estado que supervisa y controla los juegos de lotería en Montana.

El sorteo de la Lotería Millonaria de Montana se celebrará el 26 de diciembre de 2023. Los premios incluyen tres premios de un millón de dólares, un premio de 50.000 dólares y 60 premios de 1.000 dólares.

Iverson anima a los compradores de boletos a seguir de cerca los resultados de la lotería. El año pasado, uno de los dos premios de un millón de dólares no fue reclamado. Ese dinero volvió al Fondo General del Estado de Montana.

"El año pasado uno de los dos premios no fue reclamado porque el ganador nunca se presentó", dijo Iverson. "Eso no es lo que queremos ver. Hay un periodo de reclamación de seis meses, tras el cual el billete caduca. Si eso ocurre, la reclamación vuelve al Estado. No vuelve a los ingresos de explotación, sino que se redirige de nuevo al Estado, que en su mayor parte es el fondo general.