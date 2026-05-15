Mira cómo celebraron los Nacionales de Washington el Día del Hot Dog

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Los Nacionales de Washington usaron su partido de la tarde de este 15 d emayo contra los Orioles de Baltimore para conmemorar el Día Mundial del Hot Dog, aunque realmente la fecha de esta celebración es cada 24 de abril en todo el planeta y en Estados Unidos el 19 de julio.

En el marco de esta celebración, los puestos de comida en el estadio Nationals Park le ofrecieron a los fanáticos tiras de salchichas a campbio de las papitas fritas en cada combo.

Pese a que la icónica comida de salchicha y pan, es un símbolo estadounidense, su origen proviene de Alemania y es una de las comidas rápidas más populares, celebrándose con diversas promociones y ofertas en esta fecha.

La tradición de honrar este plato tan querido se remonta a los albores del siglo XX. Se cree que el hot dog llegó a Estados Unidos gracias a los inmigrantes alemanes a finales del siglo XIX.

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