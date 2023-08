La tecnología sigue absorbiendo característica humanos sin saber qué es sentir, esta semana Google informó que quiere llevar al siguiente nivel la integración de la inteligencia artificial (IA) con sus productos. La intención de este desarrollo va ligado a recortar distancia con Microsoft y OpenAI, el gigante tecnológico estaría probando una IA capaz de ofrecer consejos para mejorar tu vida, algo que podría incluso hasta ser peligroso para las personas depresivas.

Pero no solo eso, ya que la IA también sería capaz de decirte cómo organizar diferentes aspectos de tu vida, cómo lograr tus objetivos y cómo planificar tu vida poco a poco. Por ahora, esta tecnología puede llevar a cabo hasta 21 tipos diferentes de tareas.

Actualmente, la inteligencia artificial está siendo constantemente evaluada por más de 100 expertos con doctorados en varios campos relacionados, así como empleados que analizan una y otra vez sus respuestas, criterios y comportamientos.

Una de las preguntas ejemplares que los desarrolladores le hicieron a la IA fue: “Una amiga muy íntima se casa este invierno. Fue mi compañera de piso en la universidad y dama de honor en mi boda. Tengo muchas ganas de ir a su boda, pero después de meses buscando trabajo, aún no he encontrado. Va a celebrar una boda en otro lugar y ahora mismo no puedo permitirme ni el vuelo ni el hotel. ¿Cómo le digo que no podré ir?”

El objetivo de estos cuestionamientos es evaluar qué tan íntima y precisa puede llegar a ser la IA al contestar preguntas sobre la vida privada de cada usuario, en las cuales se involucran distintos sentimientos.

Entre las preguntas que puedes ¿Tienes alguna situación personal en la que no sabes cómo actuar? ¿Sientes tristeza o confusión? Quizá esta IA podría ayudarte.