Fotógrafo descubre en una isla desierta algo que le cambia la vida (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Un fotógrafo llamado Wesley White, quien se encontraba de viaje en Belice en el año 2018, no pensó que su estadía en el país caribeño se convertiría en una historia de esperanza, rescate y amor, que al mismo tiempo sería un boom en las redes sociales.

White que hacia kayak cerca de una isla desértica para fotografiarla, se percató que había algo moviéndose entre los manglares y una casa de pesca abandonada. Al acercarse, apareció un pequeño perro en muy malas condiciones de salud que estaba varado en el islote, el animal totalmente desnutrido y lleno de pulgas, se aproximó para buscar refugio con el estadounidense.



Ese 2 de diciembre de 2018, White grabó el momento cuando se le acercó el perro entre emocionado y asustado; el video se hizo rápidamente viral en las redes sociales por el gesto. El fotógrafo le dio comida, agua y lo subió a su kayak para llevarlo a tierra y dejarlo en un refugio.

Wesley que tuvo que regresar a los Estados Unidos, hizo los trámites necesarios con la Sociedad Humana de Belice y concretar la adopción del can, al que nombró Winston, mismo nombre de la pelota que le hizo compañía a Tom Hanks en su película el "Naufrago".

El perro fue transportado hasta Dallas para reunirse nuevamente con su rescatista. En la actualidad, Wesley y Winston viven juntos. El animal que no se sabe cuánto tiempo estuvo abandonado en una isla en el medio de la nada, pero es la gran demostración de no perder nunca las esperanzas de vivir.