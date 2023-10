Estos son los números ganadores de Powerball del 9 de octubre

El premio mayor de Powerball no se ha ganado por cuarta vez consecutiva, y el próximo sorteo se llevará a cabo el miércoles 11 de octubre con un pozo estimado de 1.730 millones de dólares, el segundo más grande de la historia de Estados Unidos.

Los números ganadores del sorteo del lunes 9 de octubre fueron 16-34-46-55-67, con un Powerball de 14.

El premio mayor de Powerball se ha acumulado durante 45 sorteos consecutivos, lo que lo convierte en el segundo premio mayor más grande en la historia de la lotería estadounidense. El premio mayor más grande de todos los tiempos fue de 2.040 millones de dólares, ganado en California el 7 de noviembre de 2022.

Esta es la primera vez en la historia del juego que dos premios mayores consecutivos superarán los US$ 1.000 millones. El Powerball no se ha ganado desde el 19 de julio, cuando se reclamó un premio de US$ 1.080 millones.

La Asociación de Lotería Multiestatal, que administra Powerball, dijo que el próximo sorteo se llevará a cabo el miércoles 11 de octubre a las 11:00 p.m. ET. Los boletos se pueden comprar en línea o en las tiendas de lotería en todo el país.