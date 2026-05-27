El Papa abandona el papamóvil y se monta en un Ferrari

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El papa León XIV volvió a captar la atención internacional tras protagonizar una escena poco habitual en el Vaticano y todo lo relacionado con sus funciones. El Pontífice recibió en los jardines del Castel Gandolfo a varios directivos de Ferrari y terminó sentándose al volante del primer vehículo totalmente eléctrico fabricado por la exclusiva y prestigiosa marca italiana.

La visita reunió al presidente de Ferrari, John Elkann, y al consejero delegado de la compañía, Benedetto Vigna, quienes acudieron a la residencia papal ubicada en esta localidad cercana a Roma, como es de costumbre. Durante el encuentro, los ejecutivos presentaron al líder de la Iglesia católica los avances tecnológicos y sostenibles desarrollados por la reconocida firma automotriz.

Papa León XIV – Ferrari

La imagen del papa León XIV observando y manejando un Ferrari eléctrico rápidamente despertó comentarios en redes sociales y medios internacionales. Aunque el Vaticano siempre ha mantenido una relación prudente con el lujo, el acercamiento a la movilidad eléctrica refleja también el interés creciente de la Iglesia por las iniciativas vinculadas al cuidado ambiental y la sostenibilidad y a la actualidad.

El momento se produjo en un ambiente relajado en una residencia históricamente utilizada por los papas como lugar de descanso. En este espacio, León XIV conversó con los representantes de Ferrari sobre innovación, tecnología y transición energética, temas que cada vez ocupan más espacio en el debate global.

La compañía italiana continúa apostando por la electrificación de sus vehículos sin perder el sello de exclusividad que la caracteriza. El modelo presentado al Pontífice forma parte de una nueva etapa para Ferrari, enfocada en combinar alto rendimiento con tecnologías menos contaminantes.

Finalmente, en los últimos años, el Vaticano ha impulsado distintas iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, incluyendo proyectos de reducción de emisiones y transición hacia energías limpias. Por eso, el acercamiento entre el papa León XIV y Ferrari también puede interpretarse como una señal de apertura hacia los cambios tecnológicos que están transformando la industria automotriz mundial.