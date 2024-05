¿Donald Trump podría ejercer el cargo de presidente de Estados Unidos si es encarcelado?

Estados Unidos vive un momento histórico en la política, luego que este jueves 30 de mayo un jurado de Nueva York declaró culpable a Donald Trump por 34 cargos de falsificación de documentos comerciales relacionados con el reembolso a su exabogado Michael Cohen por los pagos realizados poco antes de las elecciones de 2016 para encubrir el supuesto romance con la actriz del cine para adultos, Stormy Daniels.

Según Daniels tuvo una aventura de una noche con Trump en 2006, algo que el expresidente de EEUU ha negado, pero la polémica salió a la luz en enero de 2018, cuando el Wall Street Journal publicara un pago de US$ 130.000.

¿Puede ir a la cárcel Trump?

La sentencia contra Donald Trump será dictada el próximo 11 de julio y podría afrontar una pena de 20 años por los 34 delitos. Según la analista jurídica del medio de comunicación local CNN, el juez puede considerar la cárcel, pero también tiene la opción de darle libertad condicional.

Esa opción de libertad podría darse ya que Trump no tiene antecedentes penales de ningún tipo y los delitos por los que fue acusado no son violentos. Aunque podría revocarse y ser encarcelado si no cumple ciertas condiciones impuestas por el juez.

¿Puede ser presidente desde prisión?

El abogado y profesor emérito de Derecho de la Universidad de Missouri, Frank Bowman, que fue consultado por CNN, explicó que la Constitución de Estados Unidos permite a una persona que ocupa el cargo de presidente "incluso si es un delincuente convicto o incluso si es un delincuente convicto en la cárcel".

Asimismo, Trump también podría ejercer como presidente si fuera sentenciado a prisión en uno de los dos juicios federales y además puede darse algo inédito de que indultarse a sí mismo u ordenar a la Oficina de Prisiones que los recluya en la Casa Blanca para cumplir la pena.