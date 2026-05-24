Avioneta se cruza a una mujer en paracaídas y la grabación impacta al mundo

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Un video grabado en primera persona ha dejado sin aliento a millones de usuarios en las redes sociales. Las imágenes captan el momento exacto en que una paracaidista, durante un salto en una zona cercana a Austria, se cruza a escasos metros de una avioneta en pleno vuelo y que pudo terminar en una tragedia.

La cámara instalada en el casco de la deportista registró toda la secuencia. En el clip se observa cómo, apenas segundos después de desplegar su campana, la aeronave identificada como un Cesnna 172 pasa a una velocidad impresionante justo al lado de ella e incluso destruye parte de su paracaídas principal y por ese motivo, en medio de su desesperación procede a desplegar el paracaídas auxiliar.

La comunidad digital ha calificado el encuentro como un "auténtico milagro", destacando la milimétrica distancia que evitó una tragedia fatal. El estremecedor metraje se ha convertido en uno de los videos más compartidos de la semana, abriendo un intenso debate sobre las medidas de seguridad en la convivencia de los deportes extremos y la aviación general.