Así se mezclan las barajitas del álbum Panini del Mundial FIFA 2026

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El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 ya tiene definidos sus 48 participantes, tras los repechajes de Europa e intercontinentales, y con esa información indispensable Panini terminó de confeccionar el álbum de figuritas del evento deportivo más importante del año que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Este libro coleccionable es el más grande de la historia debido a la cantidad de seleccionados. Tiene 112 páginas con 980 figuritas a ubicar. En detalle, son 18 futbolistas por equipo, una foto grupal y el escudo de la federación.

En un video publicado en las redes sociales se puede ver como es el proceso de mezclado de las barajitas para el máximo torneo del fútbol mundial. Hay que señalar que el álbum de Panini llega oficialmente a Venezuela el 5 de mayo. Recordemos que la preventa del albúm comenzó a mediados de abril.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tiene una acuerdo con Panini, que desde 1970 confecciona y vende el libro oficial. De hecho, en los meses previos a que se definieran todos los combinado clasificados, la marca lanzó las portadas del álbum para América, otra para México y una global.

Teniendo en cuenta que la cita ecuménica será la primera de la historia con 48 participantes, el álbum será el “más grande” que alguna vez se confeccionó, informó Panini. Tendrá 112 páginas con 980 figuritas a ubicar. En detalle, serán 18 futbolistas por equipo, una foto grupal y el escudo de la federación. Cada paquete contará con siete stickers.