¿Por qué el príncipe Harry no puede volver a la monarquía aunque quiera?

El príncipe Harry, duque de Sussex, ha expresado su deseo de apoyar a su padre, el rey Carlos III, quien se encuentra en tratamiento por un cáncer. Sin embargo, los términos que acordó cuando renunció a sus deberes reales en 2020 le impiden asumir un rol temporal en la monarquía británica.

Según el diario The Times, Harry y Carlos III han mantenido un "cálido intercambio" de mensajes desde que se reveló el diagnóstico del rey, y el duque habría manifestado su disposición a retomar algunas funciones reales para ayudar al soberano mientras se recupera. El rey, por su parte, estaría a favor de una reconciliación con su hijo menor, con quien ha tenido una relación tensa en los últimos años.

No obstante, el diario The Telegraph cita una fuente que afirma que los términos que Harry aceptó en 2020 cuando, junto con su esposa Meghan, se alejó oficialmente de la institución, "siguen vigentes". "Esos términos eran bastante claros, y la enfermedad del rey -de 75 años- no los ha cambiado", aclara.

Otra fuente señala que en el palacio, y según el acuerdo que se alcanzó en su día por la fallecida Isabel II, el rey Carlos III y el príncipe Guillermo, heredero al trono, para la salida de Harry de la monarquía, "se sigue pensando" que un "modelo híbrido" para un miembro de la realeza no sería apropiado.

El príncipe Harry, quinto en la línea de sucesión al trono británico y consejero de Estado, se mudó a Estados Unidos con su esposa y su hijo Archie en 2020, tras anunciar su decisión de dejar de ser miembros activos de la familia real y buscar una vida más independiente. Desde entonces, ha protagonizado varias polémicas, como la entrevista que concedió a Oprah Winfrey, en la que hizo duras acusaciones contra la monarquía.

En una reciente entrevista a un programa de televisión estadounidense, Harry sugirió que la enfermedad de su padre podría propiciar una reconciliación. "Espero que podamos sanar las heridas y volver a estar juntos como una familia", dijo.