¿El Papa renuncia? Esto es lo que se sabe al respecto

“Vida. Mi historia a través de la historia”, es la autobiografía del Papa Francisco que será publicada la próxima semana y donde el máximo líder de la Iglesia Católica, revela detalles personales y algunas especulaciones que giran en torno a su pontificado.

Asimismo, el Sumo Pontífice aclaró que su dimisión es una “hipótesis lejana”, y que sólo se originaría por un “impedimento físico grave”. De igual modo, manifestó que, en los momentos críticos de salud, los cuales han causado su hospitalización en el Universitario de Gemelli (Roma), algunos representantes han conversado al respecto y están “más interesados en la política, en hacer campaña electoral, pensando casi en un nuevo cónclave”.

El diario italiano “Corriere della será”, precisó que el “Vaticano es la última monarquía absoluta de Europa, y que aquí se producen a menudo razonamientos y maniobras cortesanas, pero estos patrones deben abandonarse definitivamente”, como parte del adelanto de la nueva obra.

El escrito del Papa, de 87 años, recopila acontecimientos de su vida, desde su infancia hasta la actualidad y exalta otros, como los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki o el golpe militar de Argentina y la pandemia por covid-19.

“Ya firmé al inicio del pontificado la carta con la renuncia que está depositada en la Secretaría de Estado. Si esto sucediera, no me llamaría Papa emérito, sino simplemente Obispo emérito de Roma, y me trasladaría a Santa María la Mayor para volver a ser confesor”, señaló el Papa Francisco y aclara que todo el contexto cambiaría, en caso de padecer alguna enfermedad grave.

“Creo que el ministerio petrino es ad vitam y, por tanto, no veo condiciones para una dimisión. Las cosas cambiarían si se produjera un impedimento físico grave”, agregó.

Además, enfatizó que su estado de salud es óptimo, pese a las circunstancias que ha vivido en los últimos años, y que no tiene “motivos tan serios para pensar en una renuncia”. Mientras que, “alguien, a lo largo de los años, tal vez ha esperado que tarde o temprano, quizá después de una hospitalización, hiciera un anuncio de este tipo, pero no existe tal riesgo: gracias al Señor, gozo de buena salud”, añadió.

En cuanto a los ataques recibidos, la premisa de que estaba “destruyendo el papado” es la que más le ha dolido, pues asegura que muchos deseaban mantener actitudes extemporáneas, por lo que eran necesarias aplicar reformas más actuales, adaptadas a las nuevas necesidades de la sociedad moderna.

Entre polémicas…

En la obra exclusiva, el Papa aprovecha la oportunidad para abordar temas polémicos como el aborto, los vientres de alquiler y la integración de los homosexuales en la Iglesia Católica.

Temas variados

En el texto, son develados sus inicios y detalles personales sobre su familia, cuando escapó de un naufragio en el que murieron 300 migrantes a principios del siglo XX. Otros datos interesantes, como música preferida y películas favoritas. Además de la amistad con su antecesor, Benedicto XVI y confiesa su opinión de los astros del fútbol como Diego Maradonna y Lionel Messi, demostrando su pasión profunda hacia el deporte del balón pie.