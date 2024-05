¿Sabías que algunas monedas de EEUU que circulan en tu bolsillo podrían valer un millón?

Muchas personas desechan viejas monedas sin saber que podrían ser un tesoro escondido. Te presentamos 7 monedas que puedes encontrar en tu día a día y que podrían hacerte rico:

1. Doble Águila Saint-Gaudens de 1927-D:

Esta moneda de oro, acuñada entre 1907 y 1933, es famosa por su diseño del escultor Augustus Saint-Gaudens. La mayoría fueron fundidas, por lo que las pocas que quedan son muy valiosas. Su precio puede alcanzar el millón de dólares.

2. Níquel de búfalo de 3 patas de 1937:

Un error en la acuñación borró una de las patas del búfalo, creando una rareza muy buscada. Las monedas con este error pueden venderse hasta por $10,000.

3. Penny de cobre Lincoln de 1943-S:

Este centavo común tiene la particularidad de estar hecho de cobre y bronce, lo que lo hace especial. Su valor puede llegar a $10,000.

4. Centésimo de Lincoln de 1969-S con doble impresión:

Un error de impresión duplicó la imagen de Abraham Lincoln y las letras de la moneda, creando un efecto tridimensional. Esta rareza puede alcanzar los $125,000.

5. Cuarto de dólar del estado de Wisconsin de 1999:

Un error en el diseño muestra una mazorca de maíz con una línea extra que parece una hoja. Este error puede valer hasta $300.

6. Níquel de Jefferson-D de 2005:

Un diseño peculiar hace que parezca que el búfalo tiene una flecha atravesada. Esta moneda se vende hasta por $1,264.

7. Cuarto de dólar del estado de Kansas de 2005:

Un error ortográfico en la frase "In God We Trust" la cambió a "In God We Rust". Este error ortográfico te puede hacer ganar $100.

Revisa tu monedero, revisa tu alcancía, busca en cajones olvidados. ¡Podrías tener una fortuna en tus manos sin siquiera saberlo!

Antes de buscar cambiarlas