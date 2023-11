Mujer en Estados Unidos recibe paquete millonario por error (+Video)

Danielle Alexandrov, mujer que reside Falmouth, Massachusetts, fue sorprendida esta semana con un varios paquetes en la puerta de su casa proveniente de la empresa FedEx, entre ellos uno de gran tamaño que le llamó increíblemente la atención y decidió abrirlo cuanto antes.

“La abro y veo que contiene boletos de raspadito. Miro el recibo y su valor era 20,000 dólares”, dijo Alexandrov en entrevista para ABC 5.

La caja contenía un gran cantidad de tickets de lotería que valían miles de dólares.

Aunque, contó la protagonista, sintió la tentación de rasgarlos para intentar hacerse "millonaria", decidió finalmente llevarlos a la Lotería de Massachusetts, que es la autoridad encargada de activarlos y ponerlos en circulación.

Igualmente, las papeletas no iban a tener ninguna validez si la mujer terminaba por rasgarlos, pues “estos boletos, hasta que los active un agente minorista, realmente no tienen ningún valor. Si alguien intentara tomar uno de estos boletos y si fuera ganador, lo llevaría a una tienda minorista, habría un mensaje que lo registraría y no podrían cobrar el boleto”, explicó Christian Teja, empleado de la Lotería de Massachusetts.

El mismo trabajador declaró que la entrega estaba programada para realizársele a Kenyon’s Market, una tienda de bebidas alcohólicas ubicada en East Falmouth.