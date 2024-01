Legendario rapero será comentarista para reconocida cadena estadounidense en JJOO París 2024

Comenzó la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de París a celebrarse en el verano de este año y los distintos medios de comunicación comienzan a revelar sus estrategias para las transmisiones del máximo evento deportivo y por eso la reconocida cadena de televisión NBCUniversal, detallando que el afamado comentarista estadounidense Mike Tirico tendrá un particular compañero para las transmisiones.

El rapero y actor Snoop Dogg estará presente durante el evento para proporcionar informes periódicos del programa de los Juegos Olímpicos en horario estelar de NBC, a partir del 26 de julio, tanto en la cadena de transmisión como en el centro de transmisión Peacock.

Está previsto que el reconocido artista ofrezca su visión única de lo que está sucediendo en el espectáculo atlético y se le verá explorando puntos de referencia y charlando con varios competidores.

“Crecí viendo los Juegos Olímpicos y estoy encantado de ver a estos increíbles atletas traer su mejor nivel a París. Es una celebración de la habilidad, la dedicación y la búsqueda de la grandeza”, dijo Snoop Dogg en un comunicado. “Vamos a tener algunas competencias increíbles y, por supuesto, traeré ese estilo Snoop a la mezcla. Serán los Juegos Olímpicos más épicos de todos los tiempos, así que estad atentos y mantenedlo bloqueado”.

El artista detrás de éxitos como “Gin and Juice” y “Drop It Like It's Hot” podría no parecer la opción más inmediata para la programación deportiva tradicional, pero NBC está probando nuevas ideas para su cobertura en horario estelar.

El conglomerado de entretenimiento respaldado por Comcast se ha comprometido a transmitir todas las competencias de los Juegos Olímpicos en vivo a medida que se desarrollen a través de Peacock, creando una nueva presión para diferenciar el contenido que mostrará a las audiencias televisivas por la noche.