¡Hora de rezar! La IA podría predecir la muerte de los seres humanos

No cabe duda que la tecnología no parece tener límites, en esta oportunidad no sería tan satisfactorio conocer la información que la Inteligencia Artificial podría brindarle a la humanidad, ya que en pocas palabras les podría indicar cuántos años de vida les quedaría.

Investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca han creado una IA capaz de predecir con un 78% de precisión si una persona morirá en los próximos cuatro años. Se trata del proyecto Life2vec representa un salto significativo al tiempo, ya que esta capacidad predictiva podrá brindar a los humanos la posibilidad de conocer su tiempo de vida, es decir, se adelanta al futuro.

Este modelo supera el 11% de cualquier otro tipo de Inteligencia Artificial que existe actualmente en el mundo. La forma en que opera para conocer los patrones de salud suele ser sorprendente. Es posible que, la capacidad de esta IA sea una forma en que las personas puedan conocer más a fondo su estado de salud.

Ya que sus cálculos suenan un poco vastos y podría generar controversia en el mundo, sin embargo, sería un buen indicador para que los humanos presten más atención a su salud y tengan una calidad de vida sana que les permita burlar todos los cálculos que predice los decesos.

Este proyecto es una muestra de cómo la Inteligencia Artificial podría convertirse en un arma poderosa para predecir el futuro, por lo que requiere de responsabilidad social para evitar conflictos sociales que puedan perjudicar a muchas personas.