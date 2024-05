La triste historia de la ex Miss Zulia que ahora come de la basura

Una imagen que deja poco a la imaginación de la situación que vive Venezuela en la actualidad, es compartida en redes sociales. Se trata de Isabel Martínez, quien fuera coronada Miss Zulia en 1978. Fue captada por las cámaras mientras buscaba comida entre los desechos de un contenedor de basura en la ciudad de Maracaibo.

Martínez, en su época de gloria representó la belleza y la elegancia de la región zuliana. Durante su año de concurso ostentó la banda de "Miss Amistad", que le fue otorgada por sus compañeras.

Su historia de vida

Sobre el hecho de tener que recurrir a hurgar en la basura, la exmiss contó algunas de sus experiencias en esa labor. “La gente está recogiendo de la basura de nuevo. Yo también. A veces hay cosas buenas que se pueden comer. A veces te tiran una bolsa y buscas y hay limones que se pueden usar, cebollas”.

También aseguró que en la actualidad se siente muy débil. La debilidad no se debe a que tenga el azúcar baja, sino a que consume poca cantidad de comida al día. Según explicó, va por las calles pidiendo comida, aunque no es mucho lo que puede encontrar. “A veces pido en la calle, a veces me dan pan, otros me dan vegetales. A veces la busco…”

Un comedor muy variado

Miss Amistad 1978 tenía 20 años cuando desfilaba por la pasarela que reúne a las mujeres más bellas del país. Han pasado 66 años desde entonces, pero hoy día forma parte de un grupo de 190 personas que comparten La Mesa de la Misericordia

Entre esas personas que comparten la mesa, se incluyen personajes que tuvieron momentos de gloria. Profesores universitarios, directores de escuela, abogados, enfermeras, militares retirados y hasta un actor de televisión son algunas de las personas que comparten la mesa en el comedor.