Hombre es declarado inocente en EE.UU. tras pasar casi medio siglo en la cárcel (+Video)

Recientemente, una jueza de Oklahoma exonero a un hombre que estuvo preso por casi medio siglo en los Estados Unidos, acusado de haber comentado un asesinato. Se trata de la sentencia injusta más larga de la historia cumplida justo antes de ser absuelto, según el Registro Nacional de Excusas.

El hombre identificado como "Glynn Simmons" de 70 años, es afroamericano y fue sentenciado a muerte en el año 1975 junto a otro llamado "Don Roberts".

La liberación se produce luego de que no se hallarán pruebas suficientes para tal acusación. Ambos, fueron condenados por el asesinato de Carolyn Sue Rogers en el año 1974 durante un robo a una licorería en la localidad de Edmond de la ciudad de Oklahoma.

Testimonio crucial que originó la pena

El caso generó las aprehensiones de los hombres y posteriormente, fueron sustituidas por cadenas perpetuas.

El testimonio de una adolescente que recibió un disparo en la cabeza y sobrevivió, provocó la condena. Sin embargo, ambos hombres alegaron que no se encontraban en Oklahoma el día del homicidio.

Por su parte, Don Robert, fue puesto en libertad en el 2008 y, Simmoms en julio del 2023 tras 48 años, un mes y 18 días en la carcel.

"Este es un día por el que he esperado mucho, mucho tiempo", expresó Simmons a los periodistas. "Podemos decir que finalmente hoy se hizo justicia", agregó.

De igual modo, enfatizó que no se puede devolver el tiempo y lo ocurrido pero sí tomar las responsabilidades concernientes.

"Lo que se ha hecho no puede deshacerse, pero sí se puede rendir cuentas (...) En eso estoy ahora".

En todo momento, sostuvo su inocencia e inclusive soltó una sonrisa cuando la jueza federal, Amy Palumbo, revocó la condena en julio pasado.

"Es una lección de residencia y tenacidad", manifestó Palumbo a los periodistas, según Associated Press.

Simmons podría solicitar una indemnización por daños y perjuicios en su contra. También, aseveró que en estos año desarrollo "una pasión por el sistema de justicia(...) Intento repensar cómo aplicamos la justicia criminal", concluyó.