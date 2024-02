Conoce el reclamo que realizó al gobierno Ilia Topuria en su llegada a España (+Detalles)

Ilia Topuria aterrizó este jueves en España, luego de convertirse el pasado domingo en el primer peleador español en quedar campeón en la categoría de peso pluma de la UFC de artes marciales mixtas tras vencer por vía KO al australiano Alexander Volkanovski.

"Agradezco a todos los que han venido porque estoy muy agradecido. Miro aquí y me doy cuenta de la que he liado", bromeaba Ilia, al sentarse ante los medios. El séptimo luchador invicto que alcanza un título en toda la historia de UFC, está hambriento de nuevos retos, comenzando por traer UFC a España: "Sinceramente no he hablado con UFC sobre su desembarco en España, pero yo lo voy a empujar al máximo. Yo solo voy a aceptar este año una pelea en España. El objetivo es llenar un estadio de 80.000 personas y ellos lo aceptarían, pero se lo tenemos que documentar y asegurar que somos capaces de hacerlo. Pero esto será inevitable", aseguró un Topuria.

En su punto de mira, si pudiera elegir rival, citó tres opciones: "Las tres peleas que diría: Conor McGregor, Holloway si gana con el título BMF y Sean O'Malley si vence a Chito, pero no veo la revancha contra Volk ahora. La pelea que yo quiero hacer es la que le ilusione a los fans. ¿A quién le apetece una revancha con Volk? Que descanse". Por supuesto, entre los objetivos que tiene está escalar en el ranking libra por libra, clasificación en la que ahora es quinto. "Un combate más y vamos a tener a Makhachev. No tengo ni la menor duda de que seré doble campeón. El número uno libra por libra llegará, la pelea que me llevaría sería con Makhachev, pero quiero antes hacer ante alguna otra cosa".

El peleador hispano-georgiano también reconoció sentirse dolido por no haber sido felicitado por el presidente del gobierno de España. "Al aterrizar he pensado que por qué tenía que pasar por donde los extranjeros (no tiene la nacionalidad) y por qué no he tenido la felicitación del líder de nuestro país. Me dolió, pero no tengo rencor".