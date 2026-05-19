Wimbledon: Carlos Alcaraz enciende las alarmas

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Carlos Alcaraz que comenzó el año con un nivel superlativo, pero una lesión en la muñeca está dañando su 2026. El tenista español ya confirmó que no podrá estar en Wimbledon, ya que continua con sus molestias físicas que lo dejaron sin participar en algunos torneos.

Alcaraz reconoció su problema de muñeca tras quedar marginado de las grandes citas de: Madrid, Roma y Roland Garros. La persistencia de las molestias físicas le impedirá defender con normalidad sus valiosos puntos en Queen's antes de encarar el exigente tercer Grand Slam del año.

El percance físico ocurrió originalmente durante el Conde de Godó, obligando al joven tenista a priorizar su rehabilitación médica de forma estricta. El entorno del jugador prefirió descartar cualquier regreso apresurado para evitar una recaída que comprometa el resto del calendario de la ATP.

¿Quién domina la ATP con Carlos Alcaraz lesionado?

Jannik Sinner ratificó su hegemonía en el circuito al conquistar de forma consecutiva los campeonatos de Indian Wells, Miami y Montecarlo. Su espectacular despliegue en la cancha le otorga un monopolio absoluto sobre los últimos tres certámenes Masters 1.000 de la ATP.

La impresionante cosecha de coronas en canchas rápidas y arcilla consolida al espigado atleta como el máximo favorito para levantar el ansiado trofeo en Roland Garros. Su sólido juego de fondo le permite posicionarse por encima de sus rivales directos en el juego.

Con el camino totalmente despejado ante la forzada ausencia de Carlos Alcaraz, el implacable raquetista estira su ventaja en la cima del ranking mundial. La regularidad exhibida en la temporada regular proyecta un dominio prolongado para la joven figura en el tenis actual.

Ranking de la ATP