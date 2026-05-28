Roland Garros: El dramático momento de la lesión que sacude París

Suscríbete a nuestros canales

Hailey Baptiste es una de las tenistas con mayor proyección de la temporada 2026 en la WTA. A sus 24 años está dando pasos firmes para lograr un lugar de honor en el top 10 del tenis femenino. Sin embargo, una lamentable lesión paró su proceso a la cima en Francia.

Baptiste sufrió un escalofriante percance físico mientras disputaba el primer set contra Wang Xiyu que ganaba 5-4. Al intentar devolver un servicio, cayó con todo su peso sobre la rodilla izquierda, desplomándose inmediatamente en la arcilla entre desgarradores gritos de dolor.

El juez de silla y los familiares de la atleta acudieron de urgencia para asistirla ante la evidente gravedad de la situación. Finalmente, la cabeza de serie número 26, tuvo que abandonar la cancha en silla de ruedas y entre lágrimas, despidiéndose del Roland Garros.

Hailey Baptiste: ¿Quién es y porque la lesión dañó su proyección en 2026?

Hailey Baptiste es una joven tenista estadounidense que se ha consolidado como una de las promesas más electrizantes de la WTA. A sus 24 años de edad, tras irrumpir con fuerza en el profesionalismo, destacando por su potente estilo de juego desde el fondo de la cancha.

El punto cumbre de su trayectoria ocurrió recientemente en el prestigioso torneo WTA 1000 de Madrid, donde firmó la victoria más importante de su carrera al vencer a la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka. Esa histórica actuación la catapultó hasta sus primeras semifinales.

En el presente Roland Garros, la jugadora norteamericana alcanzó por primera vez la distinción de ser cabeza de serie en un Grand Slam. Baptiste ratificó su excelente momento en la arcilla al debutar con un triunfo frente a la bicampeona de torneos grandes, Barbora Krejcikova.

Top 10 ranking de la WTA