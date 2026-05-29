Roland Garros: Djokovic con vía libre para ganar su Grand Slam 25

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Novak Djokovic es de las leyendas más importantes del mundo del tenis en los últimos años. El serbio está en un estado de forma impresionante con un gran ritmo. Ahora se le presenta la oportunidad, por una peculiaridad del Roland Garros en ganar su Grand Slam #25.

Djokovic lleva dos victorias en el Roland Garros 2026. El serbio venció a: Giovanni Mpetshi Perricard (primera ronda) y a Valentin Royer (segunda ronda). Ambos triunfos catapultan al #2 del mundo a encaminarse directo a disputar la Final del Torneo más importante en Francia.

Ahora le toca jugar contra João Fonseca (tercera ronda) y hay una particularidad que lo coloca como máximo favorito para ganar; en lo que va de competencia solo quedan 4 jugadores del top 10, contando a Novak. Esto lo acerca cada vez más a ganar su Grand Slam #25 en su carrera.

Roland Garros: ¿Por qué eliminaron a tantos del top 10?

Roland Garros es uno de los torneos más importantes en la historia de la ATP. En esta temporada 2026 hay una particularidad importante, quedaron eliminados 6 de los 10 jugadores del top 10 del tenis masculino. Esto coloca a Novak Djokovic como aspirante a la victoria.

Carlos Alcaraz no participó en el torneo por una lesión. Daniil Medvédev, Taylor Fritz y Aleksandr Búblik cayeron en primera ronda; mientras Jannik Sinner y Ben Shelton en segunda. Eso deja con vida a: Djokovic (#4), Alexander Sverev (#3), Félix Auger-Aliassime (#6) y Álex de Miñaur (#7).

¿Quién ganará el torneo entre ellos cuatro? Habrá que ver como termina desarrollándose el Roland Garros, por ahora hay muchas sorpresas tempraneras en el torneo. Sin embargo, el máximo favorito sigue siendo el serbio que busca su Grand Slam #25 en su carrera.

Top 10 del ranking ATP 2026