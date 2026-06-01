¡Está de vuelta! Serena Williams regresa al tenis a sus 44 años

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Después de cuatro años de ausencia, Serena Williams regresará al deporte blanco con la oportunidad de demostrar que todavía le queda combustible en su brillante juego a sus 44 años de edad. La estadounidense volverá al césped, donde escribió su historia como una de las atletas más dominantes del tenis.

La exnúmero uno del mundo volverá a las pistas en el torneo de dobles de Queen’s, en Londres, marcando su primera aparición oficial desde septiembre de 2022. no compite desde su eliminación en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de 2022 ante la australiana Ajla Tomljanović. En esta nueva etapa estará acompañada por la joven canadiense Victoria Mboko, de 19 años, con quien participará gracias a una invitación especial otorgada por los organizadores del certamen.

Serena Williams firmará su vuelta al tenis

La estadounidense expresó su entusiasmo por regresar precisamente sobre césped, una superficie que le brindó algunos de los mayores éxitos de su carrera. Serena aseguró que Queen’s representa el escenario ideal para iniciar este nuevo capítulo y recordó los momentos inolvidables que vivió en esa superficie a lo largo de más de dos décadas en la élite del tenis.

Queen’s Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo. La hierba me ha dado algunos de los momentos más especiales de mi carrera y estoy emocionada por volver a competir en uno de los escenarios más icónicos de este deporte", declaró Williams para el torneo, que se desarrollará entre el 8 y el 14 de junio.

Su reaparición también ha despertado especulaciones sobre una posible participación en Wimbledon, torneo que conquistó en siete ocasiones en individuales y otras siete en dobles junto a su hermana Venus. Además, su retorno fue posible después de reincorporarse al programa de controles de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) y completar el período de seis meses exigido por la normativa antidopaje para volver al circuito profesional.