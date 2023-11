Zelle comienza a reembolsar a clientes estafados

La plataforma de pagos Zelle, la cual es propiedad de siete de los bancos más grandes de Estados Unidos, anunció esta semana que reembolsará el dinero a las víctimas de estafas desde el 30 de junio de este 2023, según unas declaraciones enviadas por correo electrónico de la empresa Early Warning Services.

Aunque no existe ninguna ley que responsabilice a Zelle de cumplir con estos pagos, los bancos detrás de la plataforma no se quieren ver más involucrados en este escándalo y prefirieron asumir la responsabilidad.

La estafa representó $2.6 mil millones en pérdidas en Estados Unidos durante 2022, datos según la Comisión Federal de Comercio. Este cambio en la política de reembolso demuestra un reconocimiento de la responsabilidad de Zelle en la seguridad de sus servicios.

Los datos de Zelle muestran que el 99,9% de sus transacciones se realizan sin ningún fraude o estafa reportados. La plataforma de procesamiento de pagos manejó 629 mil millones de dólares en transacciones durante 2022, lo que significa que hasta 600 millones de dólares podrían haber sido fraudulentos.

El operador de Zelle es copropiedad por Bank of America, Truist, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, US Bank y Wells Fargo. Zelle es la plataforma de pagos de finanzas heredadas en los Estados Unidos, con 2,100 firmas financieras en la plataforma.