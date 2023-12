¿Ya no será gratis manejar en New York? Esto es lo que se sabe sobre las nuevas tarifas impuestas

Este miércoles, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) tomó una decisión histórica al aprobar un nuevo sistema de tarifas de congestión para los ciudadanos que circulan en automóvil por las calles de Nueva York. Esta medida, destinada a mejorar la calidad del aire y reducir el tránsito en la ciudad, ha generado controversia entre partidarios y detractores, especialmente en lo que respecta al monto de las tarifas.

¿A quiénes afectará la nueva tarifa de peaje?

El programa de Tarifa de Congestión de Nueva York tiene como objetivo principal grabar a los automovilistas que circulen por las calles del centro de Manhattan, específicamente aquellos que crucen por el sur de la calle 60. La tarifa se aplicará a automóviles privados, taxis, motocicletas y camiones, con la excepción de los vehículos gubernamentales, como los camiones de basura. Personas con discapacidades y aquellos que viajen en ciertos horarios podrán acceder a descuentos.

¿Cuánto será la tarifa de peaje en Nueva York?

Aunque las tarifas oficiales se revelarán mañana, diversos medios han obtenido acceso a una copia anticipada. Según esta información preliminar, las tarifas diarias para los vehículos que circulan por Manhattan serán las siguientes:

$15 por automóviles

$7.50 por motocicletas

$24 por camiones pequeños

$36 por camiones grandes y camionetas de carga

$1.25 por taxis amarillos

$2.50 por taxis de aplicación

Adicionalmente, aquellos que circulen entre semana entre las 9:00 p.m. y 5:00 a.m., así como los fines de semana entre las 9:00 p.m. y las 9:00 a.m., podrán obtener un descuento del 75 por ciento. Aunque no se ha revelado el descuento específico para personas con discapacidades, se espera que también se implemente.

Se estima que alrededor de 143,000 automovilistas que circulan diariamente por las calles de Manhattan se verán afectados por esta medida, cuya implementación está programada para la primavera de 2024. La instalación de máquinas de peaje electrónico ya ha avanzado un 60%, según información de Univisión.

Esta iniciativa, aunque ha generado debate, representa un paso significativo hacia la reducción de la congestión vehicular y la mejora de la calidad del aire en la ciudad de Nueva York.