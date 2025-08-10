Nueva orden de Trump: ¿Criptomonedas y bienes raíces en tu 401(k)?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que podría cambiar las reglas de juego para tus ahorros de jubilación. La medida permite la inclusión de activos alternativos como criptomonedas, capital privado y bienes inmuebles en las cuentas 401(k).

El objetivo es dar a los inversores más opciones para diversificar y buscar mejores rendimientos.

¿Cómo afecta a tus ahorros de jubilación?

La orden instruye a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) a facilitar el acceso a estos nuevos activos. También pide al Departamento de Trabajo (DOT) que revise sus directrices.

Esto abre la puerta a que los gestores de fondos de jubilación ofrezcan más opciones de inversión.

Sin embargo, hay riesgos a considerar. Los activos alternativos suelen tener comisiones más elevadas y son más difíciles de vender rápidamente.

La batalla contra la "desbancarización"

Trump también firmó una segunda orden ejecutiva para combatir la práctica de la “desbancarización”. Esta medida busca evitar que las instituciones financieras nieguen servicios por motivos políticos o religiosos.

La orden exige a los reguladores bancarios que eliminen conceptos que permitan esta discriminación. También ordena al Tesoro desarrollar una estrategia para combatir esta práctica ilegal.

La medida establece que los reguladores podrán imponer multas a las instituciones que no cumplan. Es una respuesta a lo que el gobierno considera "abusos sistémicos" que socavan la libertad de expresión y las oportunidades económicas.