Mega multa: Cómo funciona la nueva ley de tránsito en Florida

El Gobierno de Florida impulsa una ley que obliga a los conductores a cambiar de carril en la vía cuando haya cualquier vehículo con fallas, de las fuerzas policiales, de emergencia, servicios públicos o grúas, esté detenido con señalizaciones y luces de advertencia encendidas.

Según los medios locales, la HB 425 también establece que cuando estos vehículo mencionados estén estacionados en el arcén de una carretera y hayan personas presentes dentro o en el alrededor del auto detenido, los conductores que circulen en la misma dirección estarán obligados a disminuir la velocidad.

La medida será adoptada desde este mes de enero para evitar los accidentes en las carreteras. Los conductores tendrán que reducir la velocidad a menos de 20 millas por hora del límite indicado en la vía. Si el límite de velocidad de la ruta en cuestión es 20 mhp, entonces la persona deberá circular a 5 millas por hora cuando haya un vehículo detenido en el arcén, ya sea por avería o trabajo.

La ley también estipula que infringir esta norma es una violación no criminal que conllevará a una multa de un mínimo de 30 dólares. Según el Departamento de Transporte de Florida se han registrado 1.700 accidentes, 128 graves y 8 muertes desde el 2015. Esto porque los conductores no cumplen con la ley Move Over.