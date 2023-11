Estos son los lugares de Estados Unidos en los que habrá fuertes nevadas para Navidad

El deseo de disfrutar de una Navidad cubierta de nieve, tan arraigado en la cultura estadounidense gracias a las imágenes idílicas de las películas de Hollywood, sin embargo, puede encontrar desafíos este año debido a condiciones climáticas particulares.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS), la probabilidad de una Navidad blanca, definida como al menos una pulgada de nieve en el suelo el 25 de diciembre por la mañana, podría ser variable en distintas regiones del país.

Influencia del Fenómeno de El Niño

Este año, la influencia del fenómeno de El Niño podría alterar las condiciones climáticas típicas de la temporada. Según expertos consultados, los patrones atmosféricos sugieren un "patrón general más suave y menos posibilidades de nieve", aunque existe la posibilidad de perturbaciones del vórtice polar que podrían traer períodos prolongados de frío y nieve al este de EE.UU.

Pronósticos y predicciones

Asimismo se señala la posibilidad de menor presencia de nieve en el este durante diciembre. Sin embargo, en el oeste, especialmente en elevaciones más altas, podrían esperarse más nevadas a mediados y finales de diciembre.

Según el Old Farmer's Almanac, conocido por sus pronósticos meteorológicos, para el invierno 2023-2024, la mayoría de los Estados Unidos y Canadá experimentaron niveles de nieve cercanos o superiores a lo normal. Predicen una alta probabilidad de Navidad blanca en regiones como Nueva Inglaterra y las Montañas Blancas de New Hampshire, mientras que la costa del Atlántico medio y el sureste no deben esperar nevadas.

¿Dónde puede nevará el 25 de diciembre?

Según datos históricos de la NOAA, lugares como Minnesota, Dakota del Norte y el norte de Michigan tienen casi garantizado un manto de nieve en Navidad, con más del 97% de probabilidades. Estados como Montana e Idaho también presentan buenas posibilidades de una Navidad blanca.

En cambio, áreas metropolitanas como Boston, Nueva York, Washington DC y Baltimore reportan probabilidades más bajas, indicando un diciembre más cálido que años anteriores. La historia meteorológica del Centro Nacional de Datos Climáticos sugiere que las zonas altas de los estados del norte, las montañas Allegheny de Pensilvania y Virginia Occidental ofrecen las mejores posibilidades para una Navidad nevada, al igual que las Rocosas o las montañas de Sierra Nevada.

Este año, la incertidumbre climática añade un toque de emoción a la anticipación de la tan anhelada "Navidad Blanca" en distintas partes de EE.UU.