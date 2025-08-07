Departamento de Seguridad Nacional anuncia una nueva medida sobre los centros de detención

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que en los próximos meses abrirán nuevos centros de detención en varios estados, como: Arizona, Nebraska y Luisiana. En este sentido, Kristi Noem, secretaria del organismo, informó que Alligator Alcatraz será el modelo para la creación de espacios similares en aeropuertos y cárceles, que servirán como recinto para los migrantes ilegales y criminales.

“Las ubicaciones que estamos considerando están junto a las pistas de los aeropuertos, lo que nos permitirá lograr una eficiencia sin precedentes”, preció la funcionaria. Para ello, las autoridades se han comunicado con gobernadores y funcionarios estatales para corroborar su disponibilidad e iniciar las labores lo más pronto posible.

¿Cuál será el impacto de los nuevos centros?

Debido a sus ubicaciones, los nuevos centros permitirán reducir los costos de manera significativa y facilitarán las acciones del ICE.

“Todas están diseñadas estratégicamente para las personas permanezcan en camas menos días”, aseveró Noem.

Esta nueva medida garantiza la eficiencia, porque los detenidos podrán esperar por sus audiencias y por el debido proceso. Para su creación serán empleados 45 millones de dólares durante el primer año, asignados al ICE bajo la Ley de Presupuesto, aprobada por los republicanos para desarrollar el proyecto.

Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido sobre el trato abusivo de la agencia a los aprehendidos, así como la falta de atención sanitaria y acceso a los abogados. No obstante, la administración de Donald Trump ha reiterado la continuidad de la campaña para mitigar el acceso irregular al país norteamericano.

Aumentan las detenciones en EEUU

Este jueves 7 de agosto, trascendió una información sobre los números de detenciones de migrantes durante la administración de Donald Trump. Los agentes del ICE han utilizado 150 cárceles para lograr la aprehensión de los extranjeros, representando un aumento del 49% desde enero del año en curso. Se trata de cifras históricas que ratifican el endurecimiento de las políticas migratorias efectuadas por la agencia.

Por último, un reporte de EFE detalla que 55.568 migrantes permanecían bajo custodia para la mitad de julio, un incremento de casi 18.000 más para finales de enero.