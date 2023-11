Ciudadanos de estos países pueden obtener la visa de manera sencilla para trabajar en Miami

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), junto con el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS), ha anunciado la lista completa de los países que pueden participar en los programas de visas H-2A y H-2B el próximo año 2024. Como todos los años, algunos países salen de la lista para entrar otros. Este año se ha incorporado un país latinoamericano a la lista oficial, que entrará en vigor una vez sea publicada en el Registro Federal el 9 de noviembre de 2023, según indica la notificación.

Recientemente, EEUU anunció con antelación que habrá más del doble de estas visas de trabajo temporal disponibles en 2024 para extranjeros de estas nacionalidades en hostelería, turismo, paisajismo y jardinería, y procesamiento de pescados y mariscos. Las visas H-2A permiten a los empleadores estadounidenses traer trabajadores no inmigrantes para que realicen trabajos o servicios agrícolas de naturaleza temporal o estacional. Las visas H-2B satisfacen las necesidades de las pequeñas empresas estadounidenses cuando no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces y dispuestos a ocupar los puestos de trabajos temporales y estacionales no vinculados a la agricultura, como la hostelería, turismo, construcción y servicios.

El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, en acuerdo con el Secretario de Estado, Antony Blinken, han decidido agregar a Bolivia a la lista oficial de países elegibles para participar en los programas H-2A y H-2B. Paraguay es elegible para participar en el programa H-2A, pero no es elegible para participar en el programa H-2B.

A partir del 9 de noviembre, los ciudadanos de los siguientes países en América Latina califican para una visa de trabajo temporal: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) puede aprobar a su discreción peticiones de visas H-2A y H-2B, incluidas aquellas que estaban pendientes a la fecha de publicación de la notificación del Registro Federal, para nacionales de países que no están en la lista, caso por caso, solo cuando se determine que es en beneficio de EEUU.

En el caso de que el DHS y DOS determinen que un país no cumple con los requisitos para continuar con el programa de visas H-2A y H-2B, el DHS mantiene la autoridad para modificar las listas de países elegibles en cualquier momento a través de la publicación de una Notificación del Registro Federal. Cualquiera de los países de la lista oficial puede ser expulsado del programa de visas H-2A y H-2B debido a factores como fraude, abuso o tasas de estadía excesiva de visas de no inmigrante.