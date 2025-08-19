¡Atención! Cierre masivo de cuentas para quienes no cumplan este requisito

Suscríbete a nuestros canales

Miles de usuarios de Wells Fargo han reportado el cierre masivo de cuentas bancarias y la pérdida de los fondos que tenían depositados. Si bien la situación ha sorprendido a muchos, el banco asegura que la medida se aplica en cumplimiento de la normativa estatal. Es crucial que los clientes conozcan el motivo y, sobre todo, cómo pueden evitar que su cuenta sea dada de baja.

La Clave: El requisito de actividad bancaria

Desde marzo de 2025, Wells Fargo ha estado cerrando las cuentas bancarias que permanecieron inactivas por un período superior a los 16 meses consecutivos. El banco explica que este proceso se alinea con las leyes de "propiedad abandonada" o "fondos no reclamados" de los diferentes estados, las cuales exigen que el dinero en estas cuentas sea transferido al gobierno estatal.

A pesar de que muchos clientes afectados tenían dinero en sus cuentas o servicios domiciliados, esto no fue suficiente para evitar el cierre. La normativa bancaria establece una distinción fundamental entre los movimientos automáticos y los manuales.

¿Qué es una Cuenta Inactiva para el Banco?

Una cuenta bancaria se considera inactiva si no registra ningún tipo de movimiento manual durante más de 16 meses. Por esta razón, los depósitos, débitos automáticos, el pago de servicios, los intereses generados o las comisiones cobradas no cuentan como una actividad válida.

Para mantener tu cuenta activa y evitar un posible cierre, Wells Fargo recomienda realizar al menos una transacción manual de forma periódica. Esto puede ser un simple pago, una compra con la tarjeta de débito, un retiro de dinero en un cajero, o una transferencia (incluso si es por un monto mínimo).

Qué ocurre con los fondos de las cuentas cerradas

Una vez que la cuenta bancaria es cerrada, los fondos que contenía son enviados al estado correspondiente como parte de los procedimientos de propiedad no reclamada. Los clientes que se vean afectados por esta situación se enfrentarán a un proceso largo y tedioso para recuperar su dinero, ya que deberán iniciar un reclamo formal ante las autoridades estatales, lo cual puede tomar semanas o incluso meses.

Guía para evitar el cierre de tu cuenta en Wells Fargo

Para prevenir el cierre de tu cuenta y proteger tu dinero, sigue estos pasos: