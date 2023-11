¡Alerta polar! Estos lugares de EE. UU. esperan heladas extremas

El invierno ha llegado con fuerza a Estados Unidos y las previsiones meteorológicas no son alentadoras.

Según el Centro de Pronósticos de Fox, una ola de aire frío se extenderá por todo el país, llevando las temperaturas hasta 20 grados Fahrenheit por debajo del promedio. ¿El epicentro de este congelador natural? Desde Nueva Inglaterra hasta las Carolinas, donde se esperan mínimas récord, ¡hasta 16 °F en Virginia!

Pero la helada no se limita al noreste; la costa del Golfo y el sureste, ¡incluso Florida!, enfrentarán temperaturas nocturnas bajo cero. ¿Cuándo fue la última vez que el sur de EE.UU.? UU. ¿Vio el termómetro tan bajo?

Pero... eso no es todo, desde los Grandes Lagos hasta el Medio Oeste y las llanuras centrales, prepárate para sentir el mordisco del invierno con mínimas de 10 a 30 °F. ¡Texas no se escapa! Las noches congelantes amenazan regiones que no están acostumbradas a tales extremos.

¿Qué hacer ante este congelador en marcha? Mantente informado, abrígate bien y estate alerta a posibles alertas de nevadas. A pesar de la intensidad, los climatólogos aseguran que esta ola pasará rápidamente, ¡así que aguanta el frío porque el fin de semana promete volver a la normalidad térmica!