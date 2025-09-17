Estados Unidos implementa cambios en el examen de ciudadanía

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles la implementación de un nuevo examen de ciudadanía, diseñado en el primer mandato del republicano (2017-2021), como parte de su objetivo de hacer más riguroso el proceso de naturalización.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) publicó un aviso en el Registro Federal para poner en práctica el nuevo examen enfocado en la educación cívica, según explicó en un comunicado la agencia

En desarrollo