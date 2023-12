¿Cuál es el origen del mítico cartel de Hollywood?

El icónico letrero de Hollywood destaca como uno de los símbolos más emblemáticos a nivel mundial. Su origen se remonta a 1923, cuando se erigió con motivo del centenario de la fundación de Los Ángeles. Aunque no fue el primer letrero en la zona, ya que previamente se instaló uno que rezaba "Hollywoodland" como parte de una campaña publicitaria para promover una exclusiva urbanización.

El letrero original tenía una fecha de caducidad de un año y medio, pero debido a su enorme éxito y la demanda del público, se decidió renovarlo, haciéndolo más grande y llamativo. Así nació el actual letrero, con letras blancas sobre fondo negro, que se eleva a casi 14 metros de altura y se extiende a lo largo de 106 metros.

El diseño estuvo a cargo del arquitecto Fred L. Craven, quien se inspiró en los carteles europeos para crear una obra monumental y elegante. La construcción fue llevada a cabo por Grauman's Chinese Theatre, famosa por sus proyecciones de películas clásicas.

A lo largo de los años, el letrero ha sido testigo de importantes eventos históricos y culturales relacionados con el cine y la televisión. En 1939, se añadió un letrero luminoso que proclamaba "Hollywood is on the air" para anunciar el inicio del servicio de radio durante la Segunda Guerra Mundial. Además, ha servido como escenario para películas como "La lista de Schindler" (1993), "El club" (1998) y "La La Land" (2016).

A pesar de controversias y modificaciones a lo largo del tiempo, como el cambio a "Hollyweed" en 1976 durante protestas contra la guerra de Vietnam, o la alteración de la letra "O" por una "I" en 2002, para evitar confusiones, el letrero sigue siendo un símbolo imprescindible para los amantes del cine y la cultura pop.

Este ícono arquitectónico no es simplemente un conjunto de letras en un montículo; es una narrativa de ambición, fama, éxito, pero también de tragedia, decadencia y resiliencia. La obra maestra del diseño gráfico trasciende fronteras geográficas y temporales, convirtiéndose en un símbolo universal.