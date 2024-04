Antony Blinken advierte que China pretende interferir en las elecciones

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, precisó que China intenta “influir y posiblemente interferir” en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre. En este sentido, Blinken hizo los comentarios a Kylie Atwood durante una entrevista concedida a CNN, luego de una gira de tres días en el país asiático.

En la gira, Blinken se reunió por horas con altos cargos chinos incluyendo a Xi Jinping y fue propicio para abordar temas polémicos, entre estos: los controles tecnológicos estadounidenses y el apoyo de Beijing a Moscú.

Asimismo, Blinken detalló que repitió el mensaje del mandatario Joe Biden dirigido a Jinping durante su cumbre en San Francisco el pasado noviembre. Se trata de un llamado a no interferir en la contienda electoral que se llevará a cabo en unos meses. En aquel momento, Jinping había prometido que China no intervendría, de acuerdo a información reseñada por CNN.

Cuando le preguntaron a Blinken sobre el pacto entre Biden y Jinping, no tardó en mostrar su postura al respecto. "Hemos visto, en términos generales, pruebas de intentos de influir y podría decirse que de interferir, y queremos asegurarnos de que eso termine lo antes posible", sentenció.

De igual modo, indicó que algunos países incluyendo a China podrían sacar provecho de esta situación mediante las denominadas “campañas de influencia”.

"Cualquier interferencia de China en nuestras elecciones es algo que estamos analizando muy detenidamente y que es totalmente inaceptable para nosotros, por lo que quería asegurarme de que volvían a escuchar ese mensaje”.

En reiteradas oportunidades, Beijing ha asegurado que no interviene en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, basándose en un principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países.

"Nos centramos (ahora) en áreas en las que estamos trabajando para cooperar, pero también estamos siendo muy francos sobre nuestras diferencias y eso es importante si queremos evitar que la competición en la que nos encontramos se convierta en conflicto", concluyó Blinken.