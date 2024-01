NFL: ¿Hasta Cuándo Kelce? El jugador estrella de los Chiefs planifica su 2024

En un anuncio que podría tranquilizar a los fanáticos de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, la estrella del equipo, ha revelado sus planes de continuar en el campo de juego para la temporada 2024. Después de expresar su amor por el juego y la mentalidad ganadora del equipo, Kelce compartió su firme intención de no retirarse pronto.

"Me encanta jugar con los Chiefs. Todavía tenemos éxito, llegamos con la mentalidad adecuada y me encanta el desafío que me plantea cada día intentar dar lo mejor de mí. No tengo ningún deseo de parar pronto", afirmó Kelce, quien celebró su cumpleaños número 34 en octubre pasado.

Aunque el experimentado jugador admitió que ha reflexionado sobre el retiro, su compromiso con los Chiefs parece más fuerte que nunca. A pesar de una temporada atípica para el equipo, Kelce valora los nuevos desafíos y la oportunidad de contribuir al éxito del equipo.

La reciente ruptura de la racha de siete temporadas consecutivas de Kelce con más de 1,000 yardas no ha disminuido su entusiasmo por el juego. Explicó su decisión de no buscar activamente ese hito en el último partido de la temporada regular, optando por darle un respiro a su cuerpo y permitir que sus compañeros de equipo se destacaran.

La temporada 2023-2024 fue diferente para los Chiefs, con un récord de 11-6, pero Kelce lo describió como un "viaje diferente" que disfrutó. Ante la competencia desafiante, Kelce expresó su deseo de que los Chiefs se conviertan en una "máquina" para ganar juegos de manera consistente.

Mientras tanto, el entrenador Andy Reid, quien cumplirá 66 años en marzo, no ha revelado si planea retirarse al final de la temporada. A pesar de las bromas sobre su edad, Reid se mantiene enfocado en el presente y en seguir liderando a los Chiefs.