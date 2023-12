NFL: Arrestaron a campeón de Superbowl con New York Giants por asaltos a negocios en Los Ángeles

El ex jugador de la NFL y campeón del Super Bowl XLII con los New York Giants, Derrick Ward, fue arrestado por su conexión con distintos robos a negocios en el área de Los Angeles, según información de TMZ y de The New York Post.

Ward, quién fue corredor de aquel equipo que venció a los invictos Patriots en el Super Bowl XLII, permanece en custodia policial y su fianza ha sido pactada en $250,000, siendo acusado de dichos robos a establecimientos como estaciones de gas, tiendas de autoservicio, etc.

Según fuentes policiales informaron a TMZ, no uso un arma de fuego para efectuar los presuntos atracos, sino que hizo gala de su tamaño y fuerza como intimidación para robarles el dinero de las cajas registradoras de los negocios.

Ward está listado como un hombre de alrededor de 1.80 metros de estatura y 109 kilogramos de peso. Su ex compañero en los Giants, Tiki Barber, reaccionó ante la noticia diciendo en su programa de radio en WFAN que habló con Ward hace menos de 8 meses y le indicó que estaba metiéndose en el negocio del cine.