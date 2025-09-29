Bad Bunny será el encargado del show del medio tiempo en el Super Bowl LX (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El show de medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en uno de los eventos musicales más vistos a nivel global. En la última década, artistas como Rihanna, Lady Gaga, Maroon 5 y Bruno Mars han dejado actuaciones históricas, consolidando este espacio como una plataforma cultural que trasciende lo deportivo.

Este domingo, la National Football League (NFL) dio a conocer quién será el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX 2026, que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California; y todo parece apuntar a Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny.

Así lo dio a conocer la cadena televisiva deportiva ESPN, a través de su cuenta en la red social instagram.

Bad Bunny

Bad Bunny, el cantante puertorriqueño y uno de los exponentes latinos más influyentes de la actualidad, además de ser considerado uno de los artistas más escuchados en Estados Unidos y el mundo.

En febrero de 2025, el artista alcanzó un nuevo hito con su álbum “Debí Tirar Más Fotos”, el cual se colocó en el número 1 del Billboard 200, marcando otro récord en su carrera.

Su sencillo homónimo promedia 12 millones de reproducciones diarias en Estados Unidos, y el cantante encabeza también el Billboard Artist 100, una de las listas más relevantes de la industria musical.

El cantante ya cuenta con experiencia en el escenario más grande del futbol americano. En 2020 participó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV junto a Shakira y Jennifer Lopez, donde interpretó “Callaita”.

Ahora, con su carrera en un punto más alto, Bad Bunny regresaría como protagonista absoluto del espectáculo.