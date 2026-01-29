Super Bowl LX: El dato oculto de los 35 quarterbacks ganadores

Suscríbete a nuestros canales

La NFL es una de las ligas deportivas más implacables del mundo. En sesenta años de historia, solo 35 quarterbacks han ganado el trofeo Vince Lombardi. Para el Super Bowl LX, hay un dato oculto que estremece a propios y extraños, ya que se estaría cerrando una era para coronar un nuevo rey.

El dato más perturbados para el Super Bowl es que el 80% de los jugadores que han ganado el título están retirados. Y ninguno jugador de los activos estará compitiendo por el Vince Lombardi. Patrick Mahomes ha estado dominando los últimos años, pero su dinastía estaría llegando a su fin.

El gran secreto de esta final es que la lista de los 35 ganadores deberá actualizarse por obligación el próximo domingo. Ni Sam Darnold ni Drake Maye han tocado la gloria anteriormente, lo que garantiza el nacimiento del integrante número 36 del exclusivo club de campeones.

Quarterbacks con más anillos de Super Bowl en la historia

Tom Brady es el máximo ganador de la historia tras conquistar siete anillos de campeonato entre New England Patriots a y Tampa Bay Buccaneers. Su dominio absoluto durante dos décadas lo convirtió en el referente histórico, superando la cantidad de trofeos de cualquier franquicia.

Patrick Mahomes es el único que podría acercarse gracias a su inmenso talento, consistencia y el equipo que lo respalda en Kansas City Chiefs. Con apenas veintiocho años, ya posee tres títulos y es el líder activo con más victorias en el juego grande.

Top 10 Quarterbacks con más títulos de Super Bowl