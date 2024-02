NFL: Estos son los récords que Patrick Mahomes lleva al Super Bowl LVIII

Patrick Mahomes desde hace un par de temporadas atrás es la imagen de la NFL, no hay duda es un deportista de élite que se ha encargado de trabajar fuerte para tener todos los éxitos que registra. Ahora bien, llegará a su tercer Super Bowl con una mochilla llena de récords y con Kansas City Chiefs teniendo la oportunidad de convertirla en una dinastía en el horizonte.

Patrick Mahomes puede ser el nuevo villano de Marvel en la NFL, se ha encargado de derrotar a rivales complicados con la mejor versión de Kansas City y con a peor también, de hecho, esta temporada fue de muchos altibajos, pero cuando llega la postemporada todo empieza de cero y Mahomes saca todo el talento que lleva por dentro para potenciar y hacer mejor a sus muchachos.

Mahomes sobre ser esa figura odiada en la liga por sus triunfos... "Sé que los Patriots tuvieron eso por un tiempo. Espero hacerlo con un poco más de diversión y personalidad. Pero mientras sigas ganando, empezarás a no agradarles a los equipos y yo quiero seguir ganando. Si no les agrado a otros equipos y bases de fanáticos, intentaré tener una sonrisa en mi cara y no ser un mal ejemplo, pero puedo ser ese villano para ellos si necesitan que lo sea".

Estos son los récords que Patrick Mahomes llevará al Super Bowl LVIII

El próximo domingo 11 de febrero Patrick Mahomes tendrá su tercer Super Bowl en su corta carrera, esta vez (como la primera) enfrentará a San Francisco 49ers con el objetivo de convertir a Kansas City Chiefs en una dinastía al más puro estilo de Tom Brady y New England Patriots. Con eso en mente, Mahomes llega al Super Bowl LVIII con los siguientes récords en su trayectoria:

NFL:

Juegos consecutivos de más de 300 yardas aéreas: 8 (empatados)

Déficits consecutivos de dos dígitos superados, incluidos los playoffs: 6

El más rápido en alcanzar 10,000 yardas aéreas en su carrera: 34 juegos

El más rápido en 25,000 yardas aéreas en su carrera: 83 juegos

El más rápido en alcanzar 100 pases de touchdown en su carrera: 40 juegos

El más rápido en 200 pases de touchdown en su carrera: 84 juegos

Índice de pasador de playoffs en su carrera (mínimo 150 intentos): 106,3

Yardas aéreas por juego en su carrera (mínimo 1500 intentos): 296,1

Yardas aéreas en los primeros 50 juegos de un jugador: 15,348

Pasando touchdowns en los primeros 50 juegos de un jugador: 125

Pasajes de touchdowns en una postemporada: 11 (2021) (empatado)

Total de touchdowns (pase y carrera) en una postemporada: 12 (2019, 2021)

Yardas totales (pases y carreras) en una temporada: 5,608 (2022)

Kansas City Chiefs: