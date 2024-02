NFL: Estas son las diez mejores jugadas en la historia de los Super Bowls (+Videos)

En medio de la fiebre por un nuevo Super Bowl de la NFL, repasamos las mejores jugadas que han ocurrido en la larga historia de los campeonatos de la liga estadounidense.

10.- El helicóptero de Elway:

Una jugada que da la justa medida de quién fue John Elway. Sucedió en el grandioso Super Bowl XXXII, con los Denver Broncos de Elway enfrentándose a los Green Bay Packers liderados por Brett Favre.

En el tercer cuarto, con empate a 17, el quarterback de Denver acercó a su equipo a la zona de touchdown con este curioso movimiento en plan helicóptero. Al final ganaron los Broncos con pizarra 31-24, y esta jugada siempre será recordada por su trascendencia y su protagonismo.

9.- Intercepción de Malcolm Butler:

La defensa en el football profesional es tan importante como el ataque. Y esta acción es una buena demostración de ello. Malcolm Butler logró interceptar el pase de Russell Wilson, el quarterback de los Seattle Seahawks, en la zona de anotación cuando solo quedaban 26 segundos para el final de este brutal juego y los Patriots ganaban por 28-24. Butler acabó con las posibilidades de sus rivales y New England logró conseguir su cuarto Super Bowl de su legendaria carrera.

8.- Pick Six de James Harrison:

Legendario Super Bowl XLIII. Arizona Cardinals contra Pittsburgh Steelers. Y, de nuevo, una de las mejores jugadas defensivas que hemos visto en la historia del gran juego final de la NFL, cuando James Harrison, linebacker de los Steelers, interceptó el pase del quarterback de los Cardinals, Kurt Warner, y corrió como un tren 98 yardas para conseguir un touchdown maravilloso para el equipo de Pittsburgh. Esa jugada le dio a su equipo una gran oportunidad de ganar este partido. Todavía te emocionas de verla.

7.- Recepción de Mario Manningham:

Con pocos minutos para el final, los New York Giants iban por debajo en el marcador ante los New England Patriots en el Super Bowl XLVI. Eli Manning lanzó un pase de 38 yardas, con el resultado pendiendo de un hilo muy delgado, con el marcador exacto de 17-15 para los Patriots, ¿Qué pasó después? El balón es recepcionado de una manera magistral por Mario Manningham al borde de terreno de juego. Esa jugada ofensiva abrió la oportunidad para que los Giants terminaran ganando por 21-17.

6.- The Helmet Catch:

Considerada por muchos la mejor jugada en un Super Bowl en toda la historia. Pasó durante la edición Super Bowl XLII, cuando los New York Giants iban perdiendo 10-14 contra los New England Patriots y Eli Manning lanzó un pase increíble superando la tremenda defensa del equipo de New England. David Tyree consiguió la recepción del pase con la ayuda de su casco ante la desesperación de los Patriots. La siguiente jugada acabó en touchdown y los Giants ganaron al final por 17-14. No hay manera que esta jugada no esté entre las mejores.

5.- Joe Montana "The Driver"

No nos podemos olvidar del gran final del Super Bowl XXIII. Joe Montana. Jerry Rice. 16-13 a favor de los Cincinnati Bengals con solo dos minutos y medio para el final. Entonces, llegó la magia del mítico quarteback de los San Francisco 49ers.

Uno de los más grandes momentos de la historia de este deporte. Por cierto, por si lo dudabas, ganaron los de San Francisco por 20-16, gracias a esa conexión Montana-Rice que concluyó con un pase al WR John Taylor. Es la representación exacta de una ejecución ofensiva perfecta.

4.- La gloria de Santonio Holmes:

Arizona Cardinals y Pittsburgh Steelers en el Super Bowl XLIII. Ganan los de Arizona por 23-20. Quedan 43 segundos. Y entonces, Santonio Holmes, protagonizó uno de los mejores momentos de la historia del juego final de la NFL. ¿Brutal, no?.

Ben Roethlisberger lanzó un pase casi imposible de atrapar y se hizo la magia. Holmes logra la recepción del balón de una manera inconcebible, y los Steelers lograron su sexto campeonato tras vencer a su rival por 27-23. Concentración, talento, coordinación y demás aquí.

3.- Mike Jones es el héroe de los Rams:

Otra tremenda jugada defensiva que decidió el resultado final del Super Bowl. Quedaban solo 6 segundos y Mike Jones, linebacker de los St. Louis Rams, destrozó las posibilidades de los Tennessee Titans en el Super Bowl XXXIV.

Logró parar en seco la carrera de Kevin Dyson, que se quedó a una yarda de anotar el touchdown que le hubiera dado a los Titans el empate para forzar el tiempo extra. La definición perfecta de que este deporte siempre se decide por centímetros y que nunca debes rendirte.

2.- John Riggins y su acarreo hacia la gloria:

Una de las jugadas más grandes, emocionantes y recordadas de la historia de este deporte. John "Diesel" Riggins consiguió un touchdown para los Washington Redskins, que iban en el marcador por debajo de los Miami Dolphins. Abajo por 13-17, vimos una jugada ofensiva de pura potencia y también observamos al pobre Don McNeal que quedó tendido en el césped del juego. Los Redskins ganaron el campeonato por 27-17.

1.- Julián Edelman al rescate:

La dinastía de Patriots se presentó en el Super Bowl LI ante los Falcons de Matt Ryan, quienes llegaron a estar arriba incluso 28-3 casi finalizando el tercer cuarto de juego. El triunfo de Atlanta parecía inminente, pero entonces inició el regreso.

Brady logró liderar a los Patriots a un marcador de 28-20 y con menos de tres minutos por jugar, lanzó un pase al centro del campo al WR Julian Edelman, quien entre forcejeos y malabares logró quedarse con el balón. La jugada marcó el regreso improbable de New England.