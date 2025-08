Alessandro Famularo devuelve a Venezuela al mapa del automovilismo

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado varios años desde la última vez que un piloto venezolano participó en la Fórmula 1. Pastor Maldonado fue noticia en 2011 al ser el primer piloto de su país en participar en el campeonato desde Johnny Cecotto en 1984. A pesar de lo polémico que era su estilo de pilotaje, su velocidad era innegable. Maldonado enorgulleció a su país, pero Venezuela prácticamente no ha tenido presencia en las categorías inferiores de la F1 tras su retiro.

Alessandro Famularo es, por lo tanto, una imagen refrescante para nuestra nación. Originario de Maturín, en el noreste del país, Famularo se inició en los karts a temprana edad junto con su hermano, Anthony.

“Acababa de cumplir cuatro años cuando mi papá me regaló un kart. Al principio, era prácticamente un juego. A los cinco años ya tenía muchas vueltas y me enamoré. A mi papá le encanta, a mi familia en general también. Tengo un hermano gemelo y empezamos juntos, así que me inscribieron en un campeonato nacional.”

Con el apoyo de su familia, llevó su carrera a Europa. Ha pasado por la Fórmula 4, la Fórmula Regional y la FIA Fórmula 3.

Un paso más cerca de su sueño

Como muchos jóvenes pilotos de Fórmula 3, su objetivo final es alcanzar la cima del automovilismo: la Fórmula 1. Pero cuando se le pregunta quién es más allá de sus ambiciones profesionales, responde con humildad:

"A Alessandro le apasiona mucho este deporte", dice con tono relajado. "Es una persona normal, como cualquier otra. Le gusta aprender y escuchar. Siempre quiero innovar y mejorar, que es lo más importante en este deporte"

Para la temporada 2025, firmó con Drivex para competir en la Eurocup-3, una categoría destinada a pilotos jóvenes y que funciona como una plataforma ideal para avanzar hacia niveles más altos del automovilismo europeo.

Famularo se proyecta a mediano plazo. Confía en que en tres años podrá dar el salto a la Fórmula 1, aunque no siente presión por acelerar el proceso. Prefiere construir una carrera sólida, consciente de que la disciplina, más que la ambición, lo hará mantener el rumbo.