Fiesta de Reyes es lo más fijo del jueves en el Hipódromo Camarero

Este jueves 25 de enero hay siete carreras en juego en el hipódromo Camarero de Puerto Rico. La jornada, cuya hora de inicio será las 2:15 de la tarde, contara con pruebas para ejemplares nativos e importados. La competencia de mayor jerarquía será la cuarta prueba, para importadas de cuatro años y más edad en recorrido de 1.700 metros y un premio de $27.000 por repartir.

El programa válido para el Pool de 6 comenzará en la segunda competencia a las 2:45 de la tarde y en una nómina reducida, deben decidir los 1.200 metros de la carrera Mauricio (4) y Mr. Macallan (5).

Luego, a las 3:15 p.m. en tiro de 1.700 metros, para yeguas criollas de cuatro años y más edad será la segunda del Pool y allí, la carrera parece estar a completa disposición de la veterana pistera Fiesta de Reyes (5), que será conducida por Jorge Vélez para la cuadra del entrenador José David García Jr.. La hija de Elusive Chris cuenta con 11 años de edad y su campaña sobrepasa las 100 actuaciones con 29 victorias. Esta vez buscará la foto número 30 ante cinco oponentes.

Último triunfo de Fiesta de Reyes el 25 de diciembre de 2023

La tercera válida, que es la de mayor importancia de la tarde, tiene entre sus favoritas a Gianna’s Gift (6), que ya debutó en Puerto Rico después de una productiva campaña en Estados Unidos, en la cual ganó 10 carreras. Sus enemigas en el papel son Ethical Lady (3) que está de turno y Mia Camila (2), ideal para combinar en taquilla. Esta última fue criada por intereses venezolanos en Florida, el Haras Los Samanes Polo & Racing.

En la cuarta del Pool de 6, quinta en el orden, está más pareja la contienda en 1.400 metros. Esta parece ser la hora de Dominant Joy (7), la cual viene de llegar segunda dos veces después de haber logrado racha de cuatro triunfos. La monta del Campeón Juan Carlos Díaz es precisamente para asegurar el triunfo. She’s So Talent (5), Anestesióloga (2) e Indian Sense (1), son ideales para reforzar.

La penúltima de la tarde en Camarero será en una milla a vuelta completa y allí, Tiz Light the Way (8) tiene un poco el camino más adelantado que el resto. Ha corrido la distancia 14 veces para 3 triunfos y en general su campaña es de 46-7. Jabarí (2) y Krypton (5) le darán fuerte pelea.

Para cerrar, El Gran Mickey (4) es otro que desde hace tres carreras amenaza con ganar pero no concreta y es por ello que colecciona tres segundos consecutivos. Emanuel My Son (7), al salir afuera tiene cierta ventaja y su jockey Edwin Castro lo pondrá en carrera. De ellos dos no debería salir la sexta válida.

En resumen, la recomendación del Pool de 6 de este jueves en Camarero, cuyo acumulado es cercano a los 700.000 dólares, se resume de esta forma:

2da) 4-5

3ra) 5

4ta) 2-3-6

5ta) 1-2-5-7

6ta) 2-5-8

7ma) 4-7