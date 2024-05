Esta fue la verdadera causa de la muerte del golfista Gryson Murray

Los padres del joven golfista fallecido la tarde de este sábado, Grayson Murray, dieron a conocer este domingo las causas del deceso del deportista. El jugador de Carolina del Norte se encontraba disputando esta semana el Charles Schwab Challenge, aunque decidió retirarse del torneo cuando estaba a punto de finalizar su segunda ronda.

"Hemos pasado las últimas 24 horas tratando de aceptar el hecho de que nuestro hijo se ha ido", dijeron Eric y Terry Murray en un comunicado. “La vida no siempre fue fácil para Grayson, y aunque se quitó la vida, sabemos que ahora descansa en paz".

En el comunicado, los familiares del jugador aprovecharon la oportunidad para agradecer a la máxima categoría del Golf mundial, al tiempo que pidieron a los medios de comunicación respetar su privacidad.

"Nos gustaría agradecer al PGA Tour y a todo el mundo del golf por el gran apoyo. Respeten nuestra privacidad mientras trabajamos en esta increíble tragedia y honren a Grayson siendo amables unos con otros. Si eso se convierte en su legado, No podemos pedir nada más", se lee en la misiva.

Murray sobre su salud

Murray habló sobre el alcohol y la salud mental en el pasado, diciendo que solía beber durante las semanas del torneo cuando era novato porque sabía que tenía talento y se sentía invencible.

Dio un gran giro este año y ganó el Sony Open, golpeando un wedge de 3 pies para birdie en el último hoyo para llegar a un desempate y ganándolo con un putt de 40 pies. También ganó el Barbasol Championship como novato del PGA Tour a los 22 años en 2017.

"Me tomó mucho tiempo llegar a este punto", dijo Murray en enero. "Eso fue hace siete años, hace más de siete años. Ahora soy un hombre diferente. No estaría en esta posición hoy si no hubiera dejado esa trago sobre la mesa hace ocho meses".

Murray, que ocupaba el puesto 58 en el ranking mundial, venía de un empate en el puesto 43 en el PGA Championship la semana pasada en Valhalla.

PGA Tour

El comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, quien voló a Texas el sábado, dijo que había consejeros de duelo en el evento del PGA Tour y Korn Ferry del Tour. "Estar en el vestuario, ver la devastación en los rostros de cada jugador que entra, es realmente difícil de ver. Y realmente profundo", dijo Monahan durante la transmisión de CBS el sábado.

"Murray fue un jugador notable en el PGA Tour, pero también era un hombre muy valiente. Y siempre me ha encantado eso de él, y sé que el vestuario está lleno de gente que realmente se quedará con eso cuando piense en Grayson".